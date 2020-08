TERMOLI. L’Associazione Irdi-Destinazionearte di Francavilla a Mare, presidente prof. Massimo Pasqualone, organizza anche quest'anno la IV Edizione del Premio Letterario Internazionale “Ut pictura poesis” Fuerteventura 2020 - Isole Canarie

La premiazione si terrà a Fuerteventura, Puerto del Rosario, Isole Canarie il 5 settembre 2020 ore 18.

Per chi non potrà partecipare a Fuerteventure la premiazione avverrà a Bucchianico 3 ottobre 2020 in occasione del Premio Adriatico - "Un mare che unisce".

Dopo lo straordinario successo delle prime tre edizioni a Firenze, quest’anno Irdidestinazionearte vuole rendere ancora più internazionale la grande kermesse letteraria annuale con un evento di respiro europeo, caratterizzato dal gemellaggio con Fuerteventura, isola subtropicale delle Canarie (Spagna), situata nell'Oceano Atlantico, al largo della costa africana.

Il Premio è un concorso in lingua italiana e spagnola e si articola in sei sezioni a tema libero:

Sezione A raccolta di poesie edita: si partecipa con una raccolta di poesia edita.

Sezione B raccolta di poesie inedita: si partecipa con una raccolta di poesia inedita.

Sezione C libro di saggistica edito: si partecipa con un libro di saggistica edito.

Sezione D raccolta di narrativa edita: si partecipa con narrativa edita.

Sezione E raccolta di narrativa inedita: si partecipa con narrativa inedita.

Sezione F poesia edita o inedita: si partecipa con una poesia massimo 40 versi.

Con l'occasione saranno premiate anche personalità delle diverse regioni italiane che hanno dato lustro all'arte e alla cultura. Per il Molise le personalità che riceveranno l'ambito riconoscimento saranno il prof. Filippo Salvatore nato a Guglionesi ma da anni residente a Montreal professore emerito di studi italiani e canadesi alla Concordia University della stessa città. Poeta, drammaturgo, scrittore di saggi, giornalista, editorialista del settimanale Il Cittadino Canadese e anche editore della rivista PanoramItalia e del quotidiano online Newsitaliapress. Attualmente è editorialista del quotidiano online Qui Quotidiano. E' stato anche Presidente della Harvard Club di Québec, Vice Presidente dell’Associazione Italiana Scrittori/Canadian Association, Vice Presidente del Congresso Italiano/Canadese. Il professor Salvatore è sempre rimasto legato alle sue radici guglionesani e, ogni anno, torna a Guglionesi per rivedere gli amici e passare qualche giorno nella sua campagna tanto amata.

Il secondo molisano premiato sarà il prof. Francesco D'Episcopo, nativo di Casacalenda, professore di Letteratura Italiana, materia che insegna presso il Dipartimento di Filologia Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, insieme a Critica letteraria e letterature comparate. Ha insegnato anche all’Università del Molise per lo specifico ambito otto/novecentesco.Ha tenuto conferenze in Italia e all’estero (Amiens, Avignone, Budapest, Nizza). Fa parte del consiglio direttivo della Fondazione Guido e Roberto Cortese, che opera a Napoli, e del comitato scientifico della Fondazione Giambattista Vico, tra Napoli e Vatolla (Salerno). È stato per molti anni segretario del comitato provinciale della Società "Dante Alighieri" di Salerno. È giornalista pubblicista.

Redatto da Oscar De Lena e Maria Teresa Antonarelli, componenti del Comitato Scientifico e Giuria del Premio “Ut pictura poesis 2020”.