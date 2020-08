Due poetesse molisane si affermano al Premio Letterario Internazionale alle Isole Canarie

TERMOLI. Due poetesse molisane si affermano al Premio Letterario Internazionale “Ut pictura poesis” Fuerteventura 2020.

La giuria dell’Associazione Irdi-Destinazionearte composta dalla dott.ssa Elisabetta Grilli, dott.ssa Annarita Di Paolo, dott.ssa Maria Teresa Antonarelli, dott.ssa Maria Grazia Genova, prof.ssa Eugenia Tabellione e il presidente critico d'arte e professore Massimo Pasqualone che ha organizzata la IV Edizione del Premio Letterario Internazionale “Ut pictura poesis” Fuerteventura 2020 si è riunita il giorno 18 agosto nella sede dell'Associazione presente a Francavilla a Mare per esaminare i diversi elaborati inviati da poeti e scrittori e ha stilato la classifica dei premiati nelle diverse categorie nelle quali si articolava il concorso.

La premiazione avverrà a Fuerteventura, Puerto del Rosario, nelle Isole Canarie il 5 settembre 2020 alle ore 18 e, per chi non potrà essere presente, riceverà il premio a Bucchianico (CH) 3 ottobre 2020.

Dopo lo straordinario successo delle prime tre edizioni a Firenze, quest’anno Irdidestinazionearte vuole rendere ancora più internazionale la grande kermesse letteraria annuale con un evento di respiro europeo, caratterizzato dal gemellaggio con Fuerteventura, isola subtropicale delle Canarie (Spagna), situata nell'Oceano Atlantico, al largo della costa africana.

Il Premio è un concorso in lingua italiana e spagnola e si articolava in sei sezioni a tema libero:

Sezione A raccolta di poesie edita: si partecipa con una raccolta di poesia edita.

Sezione B raccolta di poesie inedita: si partecipa con una raccolta di poesia inedita.

Sezione C libro di saggistica edito: si partecipa con un libro di saggistica edito.

Sezione D raccolta di narrativa edita: si partecipa con narrativa edita.

Sezione E raccolta di narrativa inedita: si partecipa con narrativa inedita.

Sezione F poesia edita o inedita: si partecipa con una poesia massimo 40 versi.

Per la sezione F, le due molisane premiate sono risultate: la termolese pluripremiata in tutta Italia, Maria Carmela Mugnano che si è aggiudicata il secondo premio con la poesia "Ti porteremo il mirto e la ginestra" dedicata allo scomparso Pio Fumo, scrittore, poeta e uno dei massimi conoscitori dell'antropizzazione e della storia delle Isole Tremiti; una Menzione d'Onore alla prof.ssa Laura D'Angelo di Montenero di Bisaccia (autrice di alcuni articoli per Primo Piano Molise), anche lei vincitrice di numerosi premi, per la sua poesia "Città del Silenzio" che tratta in maniera intensa e delicata del vuoto verificatosi dopo la scomparsa di una generazione di anziani nel periodo del "coronavirus".Resta la casa con il suo muto cuore di pietra a continuare un legame che si alimenta di assenza e sofferenza.

Congratulazioni alle due poetesse molisane e...ad maiora semper.