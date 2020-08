TERMOLI. Presentato ieri pomeriggio il primo libro di Angela Rusciano: "Arriva il tempo".

In una location prettamente estiva "La Cala Sveva", è stato presentato ieri pomeriggio il libro "Arriva il tempo" della presidente della Fidapa di Termoli, Angela Rusciano. A intervistare l'autrice la bravissima Fernanda Pugliese giornalista pubblicista, che ha collaborato e continua a farlo, con importanti testate nazionali e regionali. Il libro, come descritto nel prologo dalla stessa autrice, "è stato, arrivata ad una certa età, un bisogno dell'anima di dare testimonianza di tenerezze e ricordi piacevoli che, non volevo restassero chiusi solo nella mia memoria". In un viaggio a ritroso nel tempo e stimolata dalle domande di Fernanda Pugliese, l'autrice ha raccontato una serie di episodi belli e meno belli, avvenuti nell'arco della sua vita dalla fanciullezza ad oggi.

A intervallare i diversi episodi il duo musicale di chitarre composto da Nicolino Cannarsa e il suo amico Gaetano che hanno eseguito un pot-pourri di canzoni degli anni 60-70 che hanno accompagnato il periodo dell'adolescenza e della gioventù dell'autrice e di quasi tutti i presenti tra parenti e socie Fidape, munite tutte di mascherine come da regolamenti imposti specialmente in questi ultimi giorni in cui si sta manifestando un riacutizzarsi del "coronavirus". Finale con coro da parte di tutti gli intervenuti sulle note di "Volare" di Domenico Modugno e poi...un ricco buffet per chiudere la bellissima serata.

Tutti i proventi della vendita del libro, secondo la volontà dell'autrice, saranno devoluti a suor Elvira Tutolo la missionaria recentemente insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica italiana, che da anni vive nella Repubblica Centrafricana aiutando centinaia di giovani.