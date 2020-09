TERMOLI. Nella bellissima location della Cala Sveva, ai piedi del "gigante buono" il nostro castello federiciano e a qualche metro dalla battigia, si è svolta, nella serata di venerdì 4 settembre, la premiazione dei vincitori del Concorso Nazionale di narrativa "Io e la Patria" organizzato dall'Associazione Culturale No-Profit "Terra dei Padri".

La presidente dell'Associazione Franca Silvia De Santis ha dato il via all'evento salutando tutti gli intervenuti presenti a debita distanza e muniti di mascherine nel rispetto delle norme imposte dal "coronavirus", che in questi giorni si stà riacutizzando, inviando i saluti anche a tutti gli autori delle diverse regioni italiane che hanno partecipato al concorso.

Dopo un breve saluto dell'Assessore alla Cultura Michele Barile, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, che ha patrocinato l'evento, ha preso la parola il giornalista Giovanni Minicozzi che, come componente anziano della giuria, ha voluto premiare il giovanissimo termolese Antony Mascilongo di soli 12 anni, che con il suo scritto "La leggenda della Bandiera Italiana" è risultato il vincitore per la sezione Giovani Partecipanti.



Per la sezione Poesia, a pari merito sono stati premiati, dalla docente e scrittrice Fernanda Pugliese, la poesia "Al soldato delle melette" di Antonina De Leo da Joppolo (Vibo Valenzia) che ha recitato il suo componimento suscitando emozioni e tanti applausi da parte di tutti i presenti e la poesia "Questa terra" di Giovanni Malambì da Messina non presente, per problemi familiari.

E' seguito un intervallo teatrale da parte di due giovanissimi attori della Compagnia Stabile del Molise, Sara Nanni e Giuseppe Terone molto apprezzato e applaudito, che hanno recitato il Canto di Giacomo Leopardi: "All'Italia" scritta nel lontano 1818 ma sempre bello e attuale da ascoltare.

L'avvocato cassazionista Roberto D'Aloisio ha premiato il vincitore della sezione racconti, il grossetano Rodolfo Andrei con il suo lavoro "Mandorle".

Ad Antonio D'Ambrosio scrittore e saggista, il compito di premiare il vincitore della sezione libri, il romano Francesco Dessolis impossibilitato ad essere presente, premiato per il suo libro "Quando risorge il sole"

Il tema ricorrente in tutti i componimenti è stato l'amore per la propria patria e l'attaccamento alla propria terra, un sentimento che porta ad agire per la soddisfazione di sè stessi e della propria nazione.

Gli interventi sono stati chiusi dal pianista e direttore d'orchestra Domenico Lombardi che, nei suoi numerosi concerti effettuati in tutto il mondo, ha raccontato come i tanti Italiani all'estero mostrano ancora l’amore per la loro patria che non è un sentimento antico o completamente superato da altri valori ma sempre vivo nei loro cuori e che rappresenta "la Terra dei loro Padri".

Per questi nostri connazionali l'amor di patria, trasmesso loro da chi li ha preceduti, rappresenta un sentimento vero e profondo che continua a tenerli legati alla loro terra d'origine. La musica potrà divenire sicuramente un mezzo per far si che tutte le razze e le etnie che ci sono nell'odierna società può certamente contribuire ad una globalizzazione, il cui scopo è proprio quello di unire tutti gli abitanti della terra in un’\unica grande famiglia.

L'Inno di Mameli, con tutti i presenti in piedi e, con la mano destra sul cuore, ha chiuso la serata tra scroscianti applausi.

L'intera manifestazione è stata trasmessa in diretta Facebook dagli organizzatori.

Oscar De Lena