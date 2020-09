TERMOLI. Premio Adriatico, anteprima a Termoli a Villa Inclinata. Con il prof. Massimo Pasqualone, presidente e ideatore del premio, e i coordinatori del Molise Maria Teresa Antonarelli e Oscar de Lena.

"L'Adriatico un mare che unisce" è il motto che accompagna l' evento promosso dall' associazione abruzzese Irdi-destinazionearte, con lo scopo di valorizzare e attribuire premi di riconoscimento a personalità, artisti, letterati, prevalentemente delle regioni adriatiche dell' una e l' altra sponda, che si sono distinti dando prova del proprio talento, del proprio impegno e della disponibilta' agli altri, nei diversi settori quali la scuola, la scrittura, le arti figurative, la danza, il giornalismo, l' imprenditoria, lo sport, la musica, la memoria, la scuola, il teatro, la danza. 15 sono le personalità tra che riceveranno il premio il 3 ottobre a Bucchianico in Abruzzo e che nel corso dell' incontro a Termoli, su iniziativa di Oscar De Lena e Maria Teresa Antonarelli, hanno avuto la possibilità di esporre il proprio curriculum nella sezione di riferimento. Bella e piacevole serata settembrina allietata dalle musiche e dai canti del fantastico gruppo musicale amatoriale Subart Ensamble e dalla voce di Michela Della Penna.

Il prof. Pasqualone e la responsabile cultura del Centro Italia dott. Eugenia Tabellone, prima di raggiungere la sede dell' incontro, hanno visitato il borgo antico e il cuore di Termoli, potendone apprezzare le bellezze e la storia illustrata dalla viva voce di una guida importante quale il presidente dell' Archeo Club. " Essere nella storia vuol dire meravigliarsi" scrive nel suo libro e così, positivamente impressionato dalla città tra i vicoli, le piazzette, tra le vestigia e sotto le mura dell' imponente castello, l'eclettico professore, critico letterario e docente di lettere, scrittore e saggista e direttore della collana Irdi-destinazionearte, conferenziere, con un prestigioso curriculum, ha potuto conoscere i luoghi e i prescelti del premio Adriatico prima del conferimento ufficiale a Bucchianico, in Abruzzo. Qui il prossimo 3 ottobre si svolgerà la grande cerimonia di attribuzione e che nella precedente edizione si è svolta a Guardiagrele.

Le personalità molisane sono: Valentina Fauzia per il giornalismo, Antonietta Aida Caruso arte, Franco Minni saggistica, Antonio Sisto narrativa, Fernanda Pugliese scuola, Domenico Guidotti imprenditoria, Michele Petraroia politica, Loris Fiore e Raffaella Cosenza sociale, Martina Lonati Sport, Durante Antonarelli memoria, Monica Leone musica, Maria Carmela Mugnano teatro, Nicola Palladino poesia. Borana Qirjazi e Nik Metani, in rappresentanza dell" Albania riceveranno il riconoscimento rispettivamente per la sezione teatro e per l' arte. Il prof. Pasqualone ha donato ai partecipanti una copia del suo ultimo lavoro, "Come la pittura è la poesia- principi di critica emozionale" prefazione di Anna Paolella. Piacevole e bella serata all' insegna della cordialità e dell'amicizia, sotto un cielo stellatto e stormi di uccelli in volo, tra i viali della villa e la bella scalinata impreziosita da sculture e creazioni artistiche della padrona di casa Antonietta Caruso e la sorpresa degli storici velieri di Raffaele Bassani, amico e fotografo ufficiale della serata.