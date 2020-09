La presentazione in sala consiliare Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Da un libro all’altro, nella vetrina culturale di Termolionline (e oggi ci sarà una ulteriore presentazione in sala consiliare, Luna nuova, di Rossana Vaudo).

Presentato nella sala consiliare del Comune di Termoli il libro "Termoli, Napoli, Milano… Solo andata", di Saverio Metere.

Architetto, poeta e scrittore termolese trapiantato a Milano da oltre 50 anni.

"Un filo rosso che lega il percorso delle tre città della mia vita..." - esordisce presentando questa sua opera - Termoli è la città che mi ha dato la vita e dove ho trascorso i miei primi 20 anni di vita; Napoli mi ha donato gli strumenti per operare bene nella mia vita professionale; Milano mi ha dato il lavoro, la famiglia, gli amici, le sue bellezze e la sua onestà lavorativa”.

Presenti nella sala consiliare del comune il sindaco di Termoli Francesco Roberti che da primo cittadino ha esaltato il ruolo di un figlio di Termoli che si è fatto onore fuori dalle mura amiche, il presidente dell’associazione Andrea Di Capua, Roberto Crema, associazione di cui Saverio oggi fa parte e anche la prefazione da lui realizzata che tratta della parte prima del poeta e scrittore, ha parlato dell'amico Saverio.

Del libro poi ha detto "Tu ami spesso definirti Saverio un Bastian contrario, ma tu sei un Bastian contrario ma in senso costruttivo e con grande coerenza, e la coerenza che tu hai mostrato, in questo libro traspare in modo esponenziale...”

Anche lo storico, il politico e giornalista Antonio D'Ambrosio ha dipinto nella prefazione del libro un acquerello cosi lo ha definito dell'amico Poeta e scrittore Saverio Metere.

Nel libro, oltre alla storia dai 20 anni in su del protagonista autore, compaiono anche personaggi, amici e familiari spaccati di costume termolese, napoletano e milanese. Una vita fatta anche di sacrifici, ma costellata anche di mille soddisfazioni professionali. Ma un giorno tornerà a Termoli definitivamente? È stato chiesto a Saverio.

“Ci sono stato molto vicino, mia moglie aveva anche acconsentito, ma poi non se ne fece più nulla, a Milano ci sono la famiglia, gli amici, ora è la mia vita da 50 anni per ora è solo andata, chissà un domani si potrebbe profilare anche un ritorno.

La moderatrice dell'incontro la collega giornalista Antonella Salvatore.