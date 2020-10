“La memoria dell’acqua”: l’amore che attraversa la storia d’Italia diventa un libro

TERMOLI. Presentato ieri sera all'interno della Sala Consiliare del Comune di Termoli l'opera prima del professor Mario Antonello Mapello, il libro "La Memoria dell'acqua", un ottimo romanzo che mixa storia, amore e cultura paesaggistica. Il racconto di Maselli, infatti, vede il protagonista Ettore fare una sorta di flashback che cavalca anni diciamo particolari della storia d’Italia, tra gli anni ‘40 fino ad arrivare ai ’70: partendo da Bologna, il protagonista passa per Termoli per poi portarsi alle Isole Tremiti.

Una terra, quest’ultima, certamente non considerata turistica in quegli anni, quanto piuttosto luogo dove la politica di allora confinava coloro che erano considerati nemici della patria, per motivi ideologia o per comportamenti contrari alle loro idee di governo. Nella categoria si annoverano partigiani, reazionari, omosessuali ed ancora altre ideologie.

Proprio l'amore di Ettore, riversato verso una persona del suo stesso sesso, allora considerata cosa malsana - a differenza di oggi che è considerata, giustamente, semplicemente per ciò che è ovvero un sentimento di amore – è uno dei temi principali dello scritto. Insomma, questa prima opera di Maselli è certamente una bella storia in grado di catturare l’attenzione e di appassionare il lettore e che, a taluni di noi, riuscirà di leggerlo tutto d'un fiato.

Presenti all’introduzione del libro, oltre all'autore, l'assessore regionale Michele Marone, la dirigente dell’Istituto Boccardi la professoressa Maria Maddalena Chimisso e l’illustratore dei disegni e della copertina del libro Andrea Romagnuoli. Sabato 10 ottobre il libro verrà ripresentato a Pietracatella alle 18 dove, oltre all'autore, sarà presente la professoressa Barbare Mammarella che dialogherà con lo scrittore.