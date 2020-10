CANNES. Una ribalta internazionale, in un luogo artisticamente magico come Cannes, sulla Costa Azzurra.

E' la vetrina avuta dalla pittrice termolese Ylenia Paladino, che dal 24 al 27 settembre scorsi ha potuto far ammirare due delle sue opere, selezionata assieme ad altri 22 artisti. Una occasione speciale, alla Galerie d'Art Cecchin-Stretti, al 10 Rue Saint-Dizier, attraverso l'artexpertise di Firenze, che aveva già realizzato la mostra che ha furoreggiato nell'estate scorsa, sull'esperienza della pandemia.

Una prima tappa internazionale, che porterà nel corso dei mesi Ylenia, docente del liceo artistico di Campobasso, a esporre anche a Londra e Innsbruck. Prima della partenza dei quadri per la località transalpina abbiamo voluto intervistarla, nella cornice a Pié di Castello, per farci rivelare da lei stessa la natura delle sue creazioni.

Come un passe-partout, che ha aperto lo scrigno dell’attenzione verso l’arte di Ylenia, c’è stata proprio la mostra di Firenze, partita il 20 giugno, e che lo scorso 21 luglio Artexpertise ha attestato che la professoressa Paladino ha preso parte al progetto espositivo permanente Lockdown, Art Against Social Isolation, all'attivo dal maggio scorso, durante l'emergenza sanitaria Covid-19, meritando l'attribuzione di una menzione d'onore per la rilevanza del contributo artistico fornito nei mesi della pandemia. Le opere sono state esposte alla Galleria Merlino, presso Le Murate.

Una soddisfazione enorme per la pittrice termolese, che ha ricevuto via mail il plauso degli organizzatori e non solo, anche la richiesta di esportare il suo talento anche nelle altre tre città europee di Francia, Austria e Gran Bretagna.

Non dimentichiamo, infine, l'iniziativa "Arte al tramonto", che la scorsa estate ha visto impegnata la Paladino del corso artistico di acquerello dedicato ai turisti che volessero catturare il tramonto sul mare Adriatico, sulla passeggiata dei trabucchi, uno sfondo rossastro con cime in lontananza che dalla Maiella ai monti Sibillini arriva a catturare territori di Abruzzo e Marche. Beh, dall’altra parte si arriva anche oltre il Gargano, se è per questo.

L’unicum di Termoli, un panorama magistrale, offerto ai turisti che volessero approcciare l’arte figurativa.