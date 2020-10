SANTA CROCE DI MAGLIANO. Mara Mancini torna a Santa Croce di Magliano e presenta il suo primo libro: “A pieni polmoni”. Nata in Molise, le vedute di Mara (25 anni) sono state fin da piccola molto più ampie. A 20 anni, dopo un percorso di studi insoddisfacente, fa le valigie e approda a Torino (di passaggio) e ci resta. Lavora per mantenersi ma nel frattempo studia recitazione, si diploma come attrice e collabora con web-series e compagnie teatrali locali. Scrive da sempre, e dopo diversi anni in cui l’ha tenuto nel cassetto, pubblica il suo primo romanzo con la casa editrice EdiSud Salerno.

"A pieni polmoni" è un progetto lasciato e ripreso più volte, una lunga e contrastata storia d'amore che finalmente si è concretizzata. È un po' come un parto: l'ho tenuto dentro di me per tanto tempo e finalmente ora vede la luce. Non è la mia biografia, ma tutto quello che in questi anni ho raccolto e messo da parte. Con tutti i sensi che ho. Con tutto l'amore che ho”, commenta Mara. Il romanzo è in uscita ovunque, ordinabile in tutte le librerie e con possibilità di prenotarlo direttamente all’autrice con dedica e autografo. L'appuntamento è al Museo Sacrocam, alle 18.30. Interverranno, oltre all'autrice, il vice sindaco Pierluigi Di Tommaso, la moderatrice Regina Cosco, nonché l'attore Antonio Macchiagodena e la musicoterapista Liviana D'Ambrosio, che leggeranno brani dell'opera.