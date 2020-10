Alfano da primato: Valeria Di Teodoro ‘Alfiere del Lavoro’, la squadra di debate in finale Copyright: Personale

TERMOLI. Superando con il punteggio di 266 a 221 la squadra del liceo “Pigafetta” di Vicenza, rappresentante del Veneto, la squadra di debate dell’IISS Alfano “Confuto ergo sum” si è guadagnata l’accesso alla finale del torneo nazionale di debate Palestra di botta e risposta, giunto quest’anno alla VII edizione, la prima in modalità a distanza.

La finale si disputerà, sempre a distanza, sabato 24 ottobre alle ore 14.30 in diretta streaming sulla pagina facebook di Piazzola Futuro, e vedrà la nostra squadra impegnata contro la rappresentativa delle Marche, del liceo “Rinaldini” di Ancona, già affrontata nella fase eliminatoria. Il tema da dibattito è il seguente: "il dolore unisce gli umani più della gioia?", e la nostra squadra sarà chiamata a sostenere la posizione contro.

La studentessa della classe V A del Liceo Scientifico, Valeria Antonella Di Teodoro, segnalata per il premio “Alfieri del Lavoro” al termine degli studi, è tra i venticinque premiati al Quirinale il prossimo 30 ottobre, in occasione del conferimento delle onorificenze ai venticinque Cavalieri del Lavoro, nominati il 2 giugno scorso. Nel corso della cerimonia il Capo dello Stato consegnerà agli Alfieri del Lavoro l’attestato d’onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica. La cerimonia sarà trasmessa in diretta RAI.

Il Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, nella lettera che la nostra dirigente ha ricevuto nei giorni scorsi, si congratula con lei e con i docenti dell’istituto per i successi ottenuti dalla studentessa «che testimoniano l’alto livello degli studi raggiunto dal Suo Istituto».

Complimenti e felicitazioni a Valeria e alla sua famiglia; in bocca al lupo ai finalisti del torneo nazionale di debate!