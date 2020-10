TERMOLI. Dopo la conferenza stampa di giovedì scorso, oggi pomeriggio, presentazione ufficiale del libro “L'Africa nel Cuore”, non solo il racconto della vita di suor Elvira Tutolo a Berberati, nella Repubblica Centroafricana.

In una sala del Cinema Sant'Antonio con ingressi contingentati rigorosamente, Suor Elvira viene raccontata in questo libro scritto dalla collega Antonella Salvatore, in tutto quello che è il suo essere suora dedita all'amore e alla carità e soprattutto quella di aiutare chi è in difficoltà.

L'incontro preceduto da due filmati di servizi fatti dalla Rai Nazionale su Suor Elvira in occasione dell'Attestato di benemerenza ricevuta proprio per il suo impegno in Centro Africa proprio dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a presenziare l'incontro come relatori ha cominciato Luca Prosperi Responsabile Agenzia Ansa di Abruzzo e Molise. Naturalmente l'autrice e collega Antonella Salvatore, monsignor Gianfranco De Luca, vescovo della Diocesi Termoli-Larino e Rosaria Tutolo sorella di suor Elvira.

Tutti ci hanno raccontato anche aneddoti inediti di suor Elvira, un vulcano di solidarietà che inorgoglisce tutti noi termolesi suoi concittadini, Termoli che anche quando e soprattutto è lontana, migliaia di chilometri lei non dimentica mai e l'ultimo pensiero prima di addormentarsi è sempre per la sua Termoli e pei i suoi cari che sono qui.