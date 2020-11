TERMOLI. Cultura in primo piano al Comune di Termoli e in un contesto socio-sanitario ed economico così depresso non è una cattiva notizia, tutt’altro.

Dello scorso anno i propositi enunciati nell’ambito del progetto “Termoli città che legge”, di ieri la sessione di Libriamoci, di oggi il Patto per la lettura.

In conferenza stampa l’adesione formalizzata lo scorso 11 novembre dall’amministrazione Roberti è stata illustrata dall’assessore alla Cultura Michele Barile e dalla posizione organizzativa di settore, fresca di nomina, Gabriella De Santis, affiancati da Marilena Piermatteo, Antonio Lanzone, Antonietta Occhionero e Giuseppe Savino, seguita in diretta Facebook da Termolionline.

«Premesso che in Italia siamo di fronte ad una vera e propria “emergenza lettura” considerato che è il Paese con gli indici di lettura più bassi d'Europa, nonostante la lettura sia considerata nelle politiche pubbliche europee un elemento fondamentale di crescita culturale e socioeconomica e fra i fattori cruciali nel determinare la competitività di un Paese e nel misurare lo sviluppo umano e il benessere sociale; questa situazione di crisi della lettura impone un impegno forte e deciso per la promozione della stessa, a partire dalle istituzioni pubbliche livello nazionale, regionale e comunale; il Centro per il libro e la lettura (di seguito Cepell), istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (Mibact), ha promosso da qualche anno in Italia il “Patto locale per la lettura” (sul modello del Plan de fomento de la lectura adottato in Spagna), valorizzando d’intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani-Anci, attraverso la qualifica di “Città che legge”, quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura e in partenariato con i diversi attori della filiera del libro e della lettura (biblioteche, istituzioni scolastiche, editori, librerie, autori, associazioni culturali e di volontariato, istituzioni private etc..).

Il Comune di Termoli ha presentato richiesta di inserimento nel progetto ed ha ottenuto la qualifica di “Città che legge 2020/2021”; -l'inserimento in tale progetto prevede l'impegno da parte dell'Amministrazione comunale di Termoli di sottoscrivere il "Patto per la Lettura", uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro e della lettura.

La sottoscrizione del “Patto per la Lettura” ha come obiettivo la creazione di una sinergia tra tutti i protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, e nasce per coinvolgere: istituzioni pubbliche, scuole, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi, associazioni, imprese private, fondazioni, associazioni culturali e di volontariato e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della comunità.

Il "Patto per la Lettura” si configura come “documento d'intenti” per promuovere la creazione di una rete territoriale collaborativa tra i diversi soggetti interessati alla promozione del libro e della lettura.