TERMOLI. In occasione dei 75 anni dal ritrovamento delle reliquie di San Timoteo avvenuto l'11 maggio 1945 e anche per il grande evento del pellegrinaggio tenutosi dal 17 al 26 gennaio scorso dell’urna del nostro compatrono a Roma, il presidente dell’Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena, che ogni anno accompagna tantissimi turisti davanti l’urna del Santo, esposta nella nostra cattedrale, ha voluto ricordare questi due eventi, pubblicando un bel libro dove in 188 pagine con oltre 130 foto sono raccolte una serie di notizie del discepolo più amato da San Paolo.



La presentazione del libro è a cura di don Benito Giorgetta, attuale parroco della chiesa dedicata a San Timoteo.

Ecco un estratto delle sue considerazioni sul libro: La periziata ricerca, l'assemblaggio documentale cartaceo, l'armonizzazione delle varie sensibilità, l'accostamento delle risorse possedute, rendono accattivante, preziosa e valida la fatica di Oscar. Quest'opera lascia, alle nuove generazioni, un lavoro prezioso ed utile a stimolare in loro, il raggiungimento di nuovi traguardi e, soprattutto, il desiderio di ulteriori approfondimenti perché né la polvere dell’abitudine, né l’oblio di possedere un patrimonio culturale, storico, e religioso, possano seppellire ciò che è stato disseppellito dal grembo della cattedrale di Termoli nel lontano 1945. Il pregio del lavoro fatto è un ulteriore, speriamo non ultimo, tassello per la costruzione del mosaico che spiega la storia e la vicenda di questo illustre “concittadino” termolese, quale è san Timoteo, che, assieme al patrono san Basso invochiamo perché possano continuare a benedire, sostenere, accompagnare il cammino di questa comunità che a loro è devota.