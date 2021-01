«Coccolata in Ginecologia, grazie!»

TERMOLI. Sanità pubblica, umana e professionale: è quanto viene sottolineato da un ringraziamento social, postato da Michela D’Amico sul gruppo Molisanità L113 di Termoli. E’ rivolto al reparto di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Timoteo di Termoli, scrigno del Punto nascita sulla cui sorte tante battaglie abbiamo condiviso.

«Volevo ringraziare tutto il personale del reparto di Ginecologia e ostetricia di Termoli, nonostante la situazione difficile in cui ci troviamo, durante i giorni di ricovero mi sono sentita coccolata, compresa e mai sola! Ringrazio la dottoressa Fiadino per la sua estrema dolcezza e tranquillità, il dottor Cariello, gli altri dottori sempre presenti, l'anestesista Giuseppe Pranzitelli, molto affettuoso, le infermiere disponibili e premurose, le Oss e tutto il personale! La gentilezza, l’umanità e l’amore con cui vi rivolgete a noi pazienti è davvero importante quando ci si trova soli ad affrontare unmomento doloroso, grazie mille! L’ospedale di Termoli non ha solo cose negative, come spesso si dice!»