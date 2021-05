Il 'girone' Cup: «Solo 2 sportelli aperti e file chilometriche. Ho perso una giornata di lavoro»

TERMOLI. Le file e i disagi degli utenti al Cup di Termoli sono un argomento che TermoliOnLine ha già ampiamente affrontato ma, a quanto risulta, restano delle questioni irrisolte. A segnalare le problematiche è Vincenzo che, tramite un post su facebook, scrive: «Ho preso il numero 872 alle 9.00 stamattina. Stavano al numero 781. Sono le 12.30. Solo 2 sportelli aperti. Hanno fatto 45 persone in 3 ore e mezzo».

Disagi che vanno a gravare su chi ha necessità di assentarsi dal lavoro: «Ho perso una giornata di lavoro per pagare un ticket. Qualcuno dovrà pur morire, prima o poi, per essersi reso responsabile di questo mer*ata. Accetterei con piacere la dipartita come rimborso per la mia giornata persa. (E se va avanti così, perdo anche il pranzo...)».