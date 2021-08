Lo stallo dedicato ai portatori di handicap in via del Molinello Copyright: Facebook

TERMOLI. Condividiamo la segnalazione apparsa su facebook circa gli stalli destinati ai portatori di handicap ed ai problemi che insorgono a causa della pericolosità di alcuni di essi, in particolar modo quello ubicato in via del Molinello, di fronte l’ex ospedale.

«Quando vado in giro con mio figlio mi capita molto spesso di chiedermi con quale criterio si progettino gli stalli per disabili. Non serve una laurea in ingegneria per capire che questo stallo riservato ai portatori di handicap (come si può vedere dalla segnaletica) è:

- un enorme pericolo per la sicurezza della persona in carrozzina che, per poter entrare in macchina, deve invadere la sede stradale, in un punto in cui le auto sfrecciano manco fossero a Maranello

- un insulto a tutte le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Per chi non ha dimestichezza con le "4ruoteH": anche un gradino può rappresentare un ostacolo e/o un pericolo

Eppure basterebbe poco, magari ascoltando i tecnici, ma anche chi vive il problema giorno per giorno».