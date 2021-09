L'esemplare di volpe in stazione a Termoli Copyright: Personale

TERMOLI. La città di Termoli, in particolar modo il centro cittadino, sembra avere un residente in più: si tratta di un esemplare di volpe, di giovanissima età, protagonista di questo singolare incontro in cui si è imbattuto Alessandro Monaco.

La volpe, plausibilmente alla ricerca di cibo, è stata immortalata mentre si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria.