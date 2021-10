Fight Club, il nuovo fenomeno diffuso tra i ragazzi a Termoli: l’allarme sui social

TERMOLI. È apparso poche ore fa un nuovo, sconcertante allarme i cui protagonisti sono giovanissimi di Termoli. A raccontarlo è la madre di un’adolescente che ha deciso di raccontare la vicenda per mettere in guardia i genitori.

«È successo un episodio a dir poco spregevole. Una ragazzina di 14 anni, amica di mia figlia, è stata accerchiata da 8 ragazze più o meno della stessa età e l’hanno “invitata” a seguirla a Pozzo Dolce per picchiarsi. Per fortuna oltre che una tirata di capelli (cmq già grave) alla malcapitata non è successo niente, ovviamente non le ha seguite. Ma pare che non sia un episodio isolato, purtroppo. Non ho parole davvero».