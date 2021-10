Comitati e... comitati

TERMOLI. Fa discutere l'incontro tra sindaci e (alcuni) comitati nella serata di ieri al Cosib. Un dibattito social è stato animato sulla pagina di Molisanità L 113, non presente nell'auditorium, come precisa la presidente Cinzia Ferrante.

È notizia recente che, nella serata di ieri, si sia tenuto un incontro tra i sindaci del basso Molise ed i comitati per la sanità, per dibattere su una questione veramente importante: il nuovo Pos argomento delicatissimo che ha monopolizzato l'informazione della nostra regione nell'ultimo periodo e sul quale noi siamo intervenute più e più volte.

In realtà, è doverosa una precisazione: l'incontro è avvenuto solo coi rappresentanti di 2-3 comitati, escludendo completamente tutti gli altri... Noi compresi.

Non nascondiamo un certo rammarico per questa esclusione e ci dispiace veramente tanto che dopo tutto l'impegno profuso in questi anni (con annessi concreti risultati), né i comitati, né il sindaco ci abbiano ritenute degne di partecipare a un incontro così importante.

Nonostante ciò, rimaniamo speranzose che venga fatto il possibile per recuperare il diritto alla salute dei molisani, questo è l'unico punto fermo che continueremo a perseguire».