La Venere di Campomarino Lido

CAMPOMARINO. La Venere di Campomarino Lido: Grande successo per il "gruppo Campomarino Lido CB" l'idea lanciata nel 2021 di una Venere sugli scogli è stata accolta da anonimi artisti che hanno posizionato una statua neoclassica sugli scogli il cui sguardo è rivolto verso l'alba nella zona Diomedea. Provvista di illuminazione la statua ben si presta a fotografie suggestive anche al tramonto, un punto di ritrovo quindi per istantanee ricordo e panorami.

Si spera che anche altri lidi accolgano quest'idea posizionando sugli scogli statue bronzee rappresentanti la mitologia come il dio del mare Nettuno. Con questa statua si spera quindi di aver dato il via una serie di opere da posizionarsi nel mare sui frangiflutti artificiali che a questo punto Non sarebbero delle semplici pietre ma diventerebbero piedistalli per installazioni artistiche. L'idea venne lanciata dal fondatore del gruppo Luigi De Matteis come mostrano alcuni video e foto all'interno del gruppo.