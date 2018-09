Termoli, via di Spagna: "Il lampione è ancora spento"

TERMOLI. Riportiamo una segnalazione da parte di un nostro lettore su un lampione spento in via Spagna a Termoli.

“Il lampione in via di Spagna è ancora spento, anche dopo le ripetute segnalazioni, si trova in prossimità del incrocio con via Inghilterra, incrocio molto pericoloso… teatro di numerosi incidenti negli anni passati.

Inoltre, i lampioni hanno lampade a vapori di mercurio”.