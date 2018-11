TERMOLI. Via Dante/via Mario Pagano. Rifiuti urbani non ritirati, gatti e cani che rompono le buste dei rifiuti per cercare leccornie e il vento che fa la sua parte: risultato? rifiuti sparsi ovunque. Per il vento non c'è rimedio, l'istinto animale per la sopravvivenza è al quanto normale, ma per il mancato ritiro dei rifiuti, li si può fare qualcosa, anzi, si deve fare qualcosa.