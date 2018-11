I supereroi e gli effetti collaterali

TERMOLI. Dopo l'approdo in consiglio comunale della proposta di acquisizione a patrimonio di via Cannarsa, avevo volontariamente accantonato la vicenda in attesa del frazionamento catastale da parte dei legittimi proprietari per la successiva cessione/acquisizione della “comunità”. Purtroppo però, per fatti spiacevoli dobbiamo ritornarci. Prima di questa fantomatica acquisizione, su disposizione del Segretario Generale, la strada privata di via Cannarsa è stata oggetto di lavori di manutenzione.

Qualche centimetro di asfalto. Addirittura, in un tratto di strada dove insistono dei garage sottostanti, l'asfalto è stato steso a mano, onde evitare con i mezzi, di provocare danni a legittimi proprietari. Per realizzare questi lavori, in “economia”, il settore Lavori pubblici è stato costretto a eliminare tra le trenta strade comunali oggetto della messa in sicurezza, sei di esse e precisamente: Traversa via Milano; via Cairoli; Via Carlo del Croix; accesso scuola materna Pantano Basso; via dei Gigli; via Marinelle. Come potete notare vi è anche l'accesso alla scuola materna di Pantano Basso. Una scuola. Proprio lungo questo tratto di strada, nei giorni scorsi, una mamma, nell'intento di accompagnare a scuola sua figlia di pochi anni, per consentire il transito ad una macchina che percorreva la stessa strada ma in senso contrario, si è ritrovata quasi capovolta con la vettura nella cunetta. Fortunatamente senza danni per i passeggeri. Considerato che quanto accaduto non rappresenta un caso isolato ci domandiamo il perché di questa infausta scelta politica?



È sufficiente recarsi su via Cannarsa per verificare l'utilità dei lavori eseguiti. Desolante. Mi auguro che a questa ennesima dimostrazione di disaffezione nei confronti dei cittadini, si ponga immediatamente rimedio.

Ps: nell'attesa della primavera termolese non possiamo che esprimere tutta la nostra amarezza...

Ciro Stoico