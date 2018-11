Cura della città, per il termolese Nicola Di Felice Vasto tenuta meglio Copyright: Nicola Di Felice

Cura della città, per il termolese Nicola Di Felice Vasto tenuta meglio Copyright: Nicola Di Felice

VASTO. Spesso i vastesi si lamentano dello stato di incuria in cui si trova la città, ma c'è chi sta peggio. Il termolese Nicola Felice elogia la pulizia e la manutenzione del verde pubblico della nostra città a confronto con la sua Termoli.



Ecco cosa scrive: «È questione di "manico". Da alcuni mesi, per motivi personali, mi reco, due volte la settimana, a Vasto.

Avendo del tempo libero giro in lungo e in largo per la Città. Sin dall'inizio mi ha sbalordito vedere i luoghi ben tenuti puliti, arredati e accoglienti. Pensavo che tanta cura e attenzione fosse stata riservata alle aree di centro della Città.

Ma con il tempo, allargando sempre più le aree di visita, mi sono accorto che l'attenzione e l'accuratezza riservata era la stessa. Notai tra l'altro che i vari diurni, presenti nelle diverse aree, sono tenuti puliti e, oltre agli accessori, hanno persino carta igienica e salviette di carta: per un servizio pubblico è un lusso!

Tornando alla nostra amata Termoli, nel fare il confronto non posso che indignarmi sempre più, nel vederla abbandonata a se stessa, e da tempo amministrata in modo scriteriato.

Non è pensabile che il degrado che vive la nostra Città, sia addebitabile solo ai balordi e all'inciviltà dei cittadini. Non è così, si affermerebbe che tali soggetti stanno solo dai noi.

Termoli come Vasto è amministrata dal centrosinistra, deduco che non è questione di colore politico, ma di capacità nell'operare e amministrare la cosa pubblica.

È questione principalmente di " manico".»