La violenza peggiore è nell'indifferenza

TERMOLI. Non basta una giornata per parlare della violenza sulle donne. Qui riportiamo il pensiero di una lettrice particolarmente prolifica di interventi social, Rosaria Verini.

«Di fronte a numeri ancora spaventosi di vittime, molte sono le azioni di sostegno e contrasto in questa Giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Nel mondo, in Italia e in rete.

Il caso delle tre sorelle Mirabal, violentate e uccise da uomini dell’esercito dominicano nel 1960, è ancora lì, a monito. E la data della loro morte è stata scelta dalle Nazioni Unite per ricordarle e ricordare tutte le altre, milioni di vittime di violenza, che ogni anno perdono la vita, se si calcola solo il fatto che in Europa ogni giorno 7 donne vengono uccise e in Italia una donna muore ogni due giorni, sempre per mano del partner.

Non mi interessa chi per sviare dati cosi allarmanti cerca di girare intorno a questo dramma.

Chi paragona la donna all'uomo, al tradimento, alla parità di diritti etc etc.

Avere un ruolo nella società, nel mondo politico dopo anni di umiliazioni, come se la donna avesse un quoziente intellettivo inferiore, non giustifica alcuna forma di violenza né di sottomissione ad alcuno.

Sia chiaro che se una donna ama e chiude un occhio sulle malefatte del suo partner non lo fa perché è debole o incapace di reagire.

Può darsi che in lei l’amore sia totale, tanto da farla sperare in un cambiamento.

Sia chiaro che se una figlia subisce violenze dal proprio genitore non solo quelle fisiche viene marchiata a vita, poiché nella figura paterna lei vedeva un eroe e si ritrova un carnefice spesso senza dimora di Dio.

Sia chiaro che quando una donna sceglie la solitudine non è per emancipazione, ha solo smesso di credere nell'amore fra uomo/donna a causa delle molteplici delusioni a cui è stata sottoposta mentre amava con tutta se stessa.

Sia chiaro che ogni donna che incontriamo e manifesta forme di violenza subita, e non l'aiutiamo, ci rende complici del suo carnefice.

La violenza peggiore oggi giorno è nell'indifferenza, miete più vittime di quanto siamo portarti a pensare.