Tunnel, la Stoica lettera a Giarrusso

TERMOLI. Più di un martello pneumatico, è Ciro Stoico, che come presentatore di osservazioni alla variante del Prg sul tunnel scrive ancora una volta al presidente della Regione Molise, l’assessore Niro, all’assessore Di Baggio e al direttore Giarrusso.

«Dalla lettura della allegata determinazione dirigenziale n. 2152 del 15.11.2018, con la quale il RUP, Dirigente del Settore III del Comune di Termoli, Arch. Livio Mandrile, ha aggiudicato definitivamente l’intervento in oggetto alla ditta “De Francesco Costruzioni S.a.s.”, sembra emergere una palese violazione del Codice dei Contratti nei termini che di seguito si espongono.

All’uopo si premette che il procedimento, avviato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 25.09.2014, ha preso le mosse e si è sviluppato, fino alla aggiudicazione provvisoria, in vigenza del Codice dei Contratti ex D.Lgs. n. 163/2006. Infatti:

- l’avviso esplorativo, con il quale il Comune di Termoli ha avviato un confronto concorrenziale per acquisire proposte da valutare in forma comparativa per la scelta del promotore, è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 976 del 07.08.2015;

- il pubblico interesse sulla proposta progettuale presentata dalla ditta “De Francesco Costruzioni S.a.s.” è stato dichiarato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 05.11.2015;

- l’avvio del procedimento di gara per l’affidamento definitivo della concessione è stato disposto con la determinazione dirigenziale n. 319 del 04.12.2015;

- la commissione di gara è stata nominata e si è insediata in data 05.02.2016 ed ha ultimato la propria attività in data 11.05.2016.

Come è noto, il Codice dei Contratti ha subito una radicale modifica nella primavera del 2016, per cui il testo contenuto nel previgente D.Lgs. n. 163/2006 è stato sostituito da quello contenuto nel D.Lgs. n. 50/2016, entrato in vigore in data 19.04.2016 e che, all’art. 216, nel dettare le disposizioni transitorie, regolamenta nei termini seguenti il prosieguo dei procedimenti avviati in vigenza dell’abrogato Codice e non ancora definiti:

- il comma 1 dispone che, nella generalità dei casi, il nuovo Codice dei Contratti si applica alle procedure per le quali i bandi non sono stati pubblicati alla data della sua entrata in vigore;

- il comma 23 precisa che, proprio nel caso di finanza di progetto, allorquando il progetto preliminare sia già stato dichiarato di pubblico interesse ma non sia stato approvato alla data di entrata in vigore del nuovo codice, lo stesso deve essere oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del nuovo codice, con la ulteriore condizione che la mancata approvazione determina la revoca della procedura avviata in vigenza del precedente codice.

Da quanto sopra discende che nel caso di specie, rispetto al dettato del comma 1, essendo già stato pubblicato il bando prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, le norme di quest’ultimo certamente non si sarebbero dovute applicare; ma c’è di più, in quanto, rispetto al dettato del comma 23, si sarebbe dovuta revocare l’intera procedura, dal momento che il progetto preliminare, dichiarato di pubblico interesse ma non approvato, non è stato sottoposto a valutazione economica e finanziaria ed approvazione, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.

Invece, il RUP, non solo non ha revocato la procedura, ma per di più, dal 19.04.2016 in poi, ha condotto il procedimento in conformità alle norme dettate dal D.Lgs. n. 50/2016, come egli stesso ha confermato nella determinazione di aggiudicazione definitiva n. 2152/2018, dichiarando che il progetto, in considerazione dell’articolazione e complessità del procedimento, è stato approvato in conformità alle norme vigenti con l’applicazione dei moduli procedurali del Codice dei Contratti pubblici del D.Lgs. n. 163/2006 e successivo D.Lgs. n. 50/2016, art. 183, comma 15 e art. 27.

E l’ottemperanza al D.Lgs. n. 50/2016 emerge, per esempio, in seno al sub procedimento inerente la verifica del progetto che, come si evince dalle allegate note protocollo n. 59199 del 19.12.2017 del RUP e protocollo n 57330 del 02.11.2018 della ditta De Francesco S.a.s., viene condotta ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sulla scorta di quanto precede, fatte salve le ulteriori illegittimità oggetto di precedenti segnalazioni, si ritiene che la descritta violazione delle disposizioni dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il rinvio alternativo “ratione temporis” ai decreti legislativi n. 163/2006 e n. 50/2016 impongano la verifica della eventuale sussistenza degli estremi che rendono nulli l’aggiudicazione definitiva e l’intero procedimento».