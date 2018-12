TERMOLI. «Raccolta plastica con card a Piazza del papa, non funzionante da giorni».

Ci risiamo, a distanza di giorno l'eco-box evidentemente è stato oggetto di nuovi errati conferimenti. L'isola ecologica automatizzata è stata insediata per la raccolta della plastica delle Olimpiadi della Differenziata e si è bloccata più volte, sempre a causa di rifiuti conferiti in modo non corretto.

«Vi ricordiamo che grazie alle tessere possiamo risalire alle classi che stanno violando le regole causando il blocco continuo della macchina. Se succederà ancora nelle prossime ore, purtroppo e nostro malgrado, saremo costretti a valutare l'esclusione di chi viola le regole impedendo agli altri di giocare in modo corretto. Ricordate si possono conferire solo bottiglie e flaconi di plastica e nessun altro materiale. Il gioco è bello se è corretto!

Buone olimpiadi a tutti!