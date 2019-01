TERMOLI. La nota di replica della Riesco Sud Scarl sul cosiddetto trasbordo dei rifiuti non ha convinto tutti, a uscire allo scoperto è stato Ciro Stoico, cittadino virtuoso che rappresenta una vera spina nel fianco dei servizi pubblici, un martello pneumatico che controlla tutto e lo fa con clamore social. «Se il buon giorno si vede dal mattino...

Nei giorni scorsi è balzata alle cronache cittadine la questione dei trasbordi dai mezzi di piccole dimensioni adibiti alla raccolta differenziata a quelli più grandi, i compattatori. Tali operazioni venivano effettuate nello spiazzo di viale Sandro Pertini a ridosso della ex area di servizio Rio Vivo– in contrada Airino. Tale trasbordi stante alla nota della Rieco pubblicata dai quotidiani locali, non solo vengono effettuati secondo i dettami della legge ma non ha prodotto nessuna conseguenza, tenuto conto che i mezzi sono praticamente nuovi. Inoltre dichiara che l'enorme chiazza presente sul piazzale non va attribuita al riversamento di pergolato ma di idrocarburi. A prescindere dalla causa, in entrambi i casi stiamo parlando di rifiuti pericolosi. Per spirito di iniziativa, a cui non si può che attribuire un ben fatto,la stessa società, la Rieco ha provveduto a ripulire le chiazze e raccogliere i numerosi rifiuti disseminati nello spiazzo. Dopo questa doverosa premessa, ci domandiamo: i trasbordi tra i vari mezzi è consentita per tutte le tipologie di rifiuti?

Decisamente no. E' sufficiente leggere la relazione tecnica del nuovo piano industriale approvato dalla giunta comunale con proprio atto n 247 del 26/10/2016 per scoprire come deve avvenire il trasporto della Frazione organica: “il materiale raccolto dagli automezzi e viene trasbordato in cassoni scarrabili predisposti presso il centro di trasferenza. Tali cassoni a fine turno di raccolta vengono caricati da automezzo dotato di sistema multilift e trasportati all’impianto di destino”.

Tutto questo presumo per evitare che tali operazioni avvengano nei piazzali o nelle aree di servizio.

Infine e non per ultimo mi chiedo perché il trasbordo tra i vari mezzi non avviene nello spiazzo del capannone affittato nella zona industriale per il ricovero dei mezzi tenuto conto che non produce nessun riversamento? Ps: A chi appartiene il capannone?»