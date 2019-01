​Senso civico.... familiare

TERMOLI. «Nonostante sia trascorso quasi un mese dall'apertura di via Dante, ad eccezione del gettito della fontana, non ancora affievoliscono le polemiche.

La panacea, di uno dei mali che attanaglia i cittadini termolesi, il traffico, occupa ancora grande spazio sui social, dove vede schierati uno sparuto numero di sostenitori contro un nutrito gruppo di detrattori. Personalmente non posso che collocarmi nella schiera dei detrattori, vuoi per la soppressione degli stalli riservati alle persone con disabilità, senza prevederne la ricollocazione nelle zone limitrofe e l'assenza di scivoli e/o rampe. Via Dante rappresenta una enorme barriere architettonica. Per onestà intellettuale devo prendere atto però e complimentarmi con il Settore IV della Struttura Tecnica comunale per l'iniziativa intrapresa nell'intento di porre rimedio agli errori progettuali.

La realizzazione del primo scivolo rappresenta il preludio a molti altri. Speriamo in tempi celeri. Questa vicenda, per certi aspetti comune a molte altre, dove non interviene la volontà nel compiere un'azione, ma la negligenza, mi ha consentito di coinvolgere l'intero nucleo famigliare. Unitamente attraverso uno striscione abbiamo palesato il nostro disappunto e rivendicato un diritto, che non riguarda le nostre persone ma un diritto di tutti. Che dire: l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.



P. S. Anche se in minima parte abbiamo contribuito anche noi...»

Ciro Stoico