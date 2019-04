Bando di mobilità volontaria esterna, arriva la nota all'Anac

TERMOLI. Torna alla carica il cittadino virtuoso Ciro Stoico, che con una propria iniziativa, rivolta sia all’amministrazione comunale di via Sannitica, nonché all’Ispettorato alla Funzione pubblica e all’Anac. Il tema è bando di mobilità volontaria esterna. «Premesso che con deliberazione giuntale n 282 del 30/11/2018 è stato approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, con la previsione nell'annualità 2019 di diverse assunzioni.

Con determinazione dirigenziale n 581 del 18/03/2019, dopo l'espletamento della procedura della mobilità obbligatoria, è stato approvato lo schema di bando per la mobilità esterna per i profili ricompresi nell'annualità 2019 del piano triennale del fabbisogno del personale approvato con la delibera anzi citata.

Tenuto conto che sono stati pubblicati sul sito istituzionale del comune di Termoli nella Sezione Avvisi e sull'Albo Pretorio on line in data 22/03/2019 i seguenti avvisi:

Bando mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 3 posti di "Operaio Polifunzionale Area Tecnica", categoria A, posizione economica A1, a tempo pieno e indeterminato,

Bando mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo di Vigilanza", categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato,

Bando mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo Tecnico" , categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato.

Bando mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 3 posti di "Istruttore Amministrativo" , categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato.

Bando mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 10 posti di "Agente di Polizia Municipale", categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato.

Considerato che tutti i bandi di mobilità volontaria esterna nelle disposizioni finali dispongono che: il presente avviso sarà pubblicato per 20 giorni sul sito istituzionale dell'ente e all'Albo Pretorio on line del comune. Tenuto conto del comma 1 art 4 del D.L. 90/20141. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti: “1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. Il sottoscritto Ciro Stoico a verificare, previo controllo della correttezza o meno di quanto sopra esposto, la legittimità del tempo di pubblicazione sul sito istituzionale dei bandi di mobilità sopra elencati».