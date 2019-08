TERMOLI. Non è così raro ormai vedere delfini in banchi al largo della costa molisana, non a caso ribattezzata Costa dei Delfini, ma è sempre uno spettacolo della natura. E' quanto hanno potuto ammirare nel corso di una uscita in barca tre amici, Vito Rinaldi, Luca Rogliero e Michele Mastrolitti, appena fuori dal porto di Termoli.

Ben 6 i delfini che lo formavano, scrutati a pelo d'acqua mentre inseguivano in mare aperto un banco di pesci.