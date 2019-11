TERMOLI. Un lettore innamorato del nostro Paese ci invia il proprio pensiero, che qui riportiamo, per delineare quanto questo sia magnifico.

«Quant’è bella questa mia Italia. Nel mentre d’un viaggio, paesi di lontano, pare vogliano narrare al viandante il loro glorioso passato. Sensazioni di benessere pervadono la mia persona, poiché gli occhi pieni di splendore s’empiono. Tuttavia ad un tratto una nostalgia sovviene; tanta meraviglia mi fa venir voglia d’esser un viaggiatore del tempo. Tante le storie da ascoltare tra usi e costumi da imparare. A sera quando il tramonto sfiora, con inimitabile eleganza, ogni monumento, abbellendolo ancor più, o mia amata. In ogni cuore sorge una timida speranza, come se tanta bellezza facesse di sé; cura per la tristezza. Adorata patria i colori che ti rappresentano sono intrisi di grandezza».

Vincenzo Naturale