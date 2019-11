Altro che #plasticfree al porto di Termoli

TERMOLI. Qualche sera fa, un ex pescatore termolese camminando lungo le banchine del porto ha visto quello che galleggiava in superficie all'interno del bacino; c'è da dire che questo fenomeno soprattutto quando soffia questo tipo di vento appunto lo scirocco si ripete di sovente.

Altro che campagne di sensibilizzazione sul recupero e il riuso, altro che #Plasticfree

«Il problema semmai sono i prodotti che vengono a galla come le cassette di polistirolo, non sono biodegradabili e ce li troviamo sempre in mezzo al mare, come era bello quando il polistirolo non era in uso», la chiosa dell'ex marittimo.