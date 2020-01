Il ricordo dell'ostetrica Merita Iannone a 3 anni dalla scomparsa

TERMOLI. Sono trascorsi tre anni dalla sua scomparsa, ma la memoria è ancora molto viva, così come il ricordo di Almerita Iannone. Era l'ostetrica del Consultorio morta tre anni fa. Donna eccezionale e Merita, come veniva chiamata, è il nome dato al progetto presentato anche in quarta commissione di Palazzo D'Aimmo dal comitato Voglio nascere a Termoli.

A ricordarla i quattro moschettieri.

«Con oggi sono tre anni esatti che hai lasciato un vuoto incolmabile, in un posto di lavoro, che per te era come una famiglia. Aprendo la porta del consultorio, di Termoli, ci si imbatteva in quegli occhi grandi e sinceri e in quel sorriso dolcissimo, che, probabilmente, celava, a volte, tanti pensieri. Merita, così come ti conoscevamo tutte noi, dalle colleghe alle donne che hai seguito durante i vari corsi pre parto o nelle visite ambulatoriali del consultorio. Solo chi non ha avuto modo di conoscerti personalmente, non sa che donna eri! Io personalmente ho seguito un corso preparto con te e successivamente, in privato, ti ho chiesto dei consigli molto intimi e personali, e ricordo ancora oggi il tuo sguardo, la tua carezza, il tuo consigliare senza chiedermi perché ti facessi alcune domande.

Hai speso il tuo tempo e le tue energie, investendo sulle donne, sulla vita, sul dono di esserci, con il tuo essere così credente e amante dell'universo, le stesse donne che oggi ti ricordano, come me con un sorriso e una lacrima al tempo stesso. Mai, forse, come in questo periodo di indecisione sulla questione salute, ospedale e soprattutto punto nascite, ricordare una donna come te, che amava il suo lavoro e che lo ha svolto con professionalità fino alla fine, a discapito di tutto e con amorevolezza e rispetto, fa tanta tenerezza quanta rabbia, verso chi il tuo lavoro e i luoghi a te familiari, vogliono che debbano chiudere per sempre. Noi, come comitato Voglio nascere a Termoli, ci stiamo battendo perché questo non accada e affinché il ricordo possa continuare a vivere. Sai Merita, abbiamo creato un progetto, che porta il tuo nome,che sta cercando di rilanciare il nostro punto nascite, sia a livello strutturale e funzionale che di umanizzazione delle cure, perché se qualcuno merita il nome di un progetto per la vita... sei tu. Questo progetto lo abbiamo presentato a chi di dovere e lo abbiamo fatto perché speriamo servirà a tenere viva te e noi attraverso gli occhi, i gemiti, i battiti di tutte le nuove vite che continueranno a nasceree delle loro mamme, molte delle quali sarebbero state fortunate a incontrarti.

Ti salutiamo così cara Merita: viaggia felice sulle nuvole e sorridi dall'alto,facendo nascere ancora lassù, tanti angioletti.

Un abbraccio Debora, Cinzia, Alessandra e Giuseppe».