Appello dell'Avis alla donazione del sangue

TERMOLI. Appello alla donazione di sangue dalla sezione Avis di Termoli: «Cari, Donatrici e Donatori stiamo attraversando un particolare momento, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti voi, che mai ci avete negato. Purtroppo le scuole superiori sono temporaneamente chiuse, pertanto i giovani donatori del Progetto Scuola non possono partecipare alla donazione, salvo qualche iniziativa individuale.

Mi rivolgo ai volontari istituzionali, il cuore pulsante di Avis Termoli, questo è il vostro momento abbiamo bisogno di voi. Se state in perfetta salute non avete effettuato viaggi nelle zone interdette potete dare il vostro contributo ematico. Potete accedere dalla parte esterna alla sala donatori senza attraversare l'ospedale. In sala attesa in numero limitato e poi dopo la visita effettuare la donazione. Lo staff medico, gli operatori e i nostri volontari Avis sono tutti a vostra completa disposizione. Per prenotare o informazioni chiamare allo 0875.7159238. Si può donare».