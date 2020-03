Fallo anche tu sul tuo balcone

TERMOLI. Iniziativa di una coppia di lettori di Termolionline, Simona e Daniele. «Salve, io e mio marito Daniele abbiamo creato questo... Per stare un po' più vicini a tutti, in questo momento che purtroppo, vicini non possiamo esserlo... Se potete condividerlo e, lanciare un messaggio per tutti i termolesi... Fallo anche tu ed appendiamolo ai balconi di casa...»