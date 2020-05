TERMOLI. Dell'epopea del motore Fire, nato poco prima della metà degli anni Ottanta, abbiamo parlato nello speciale in diretta Facebook di inizio febbraio, dinanzi a capannone di Termoli 3. Adesso è stato sfornato l'ultimo pezzo della serie, che ha davvero fatto la storia dell'automobile, non solo in Italia. Un momento significativo, quello vissuto allo stabilimento Fca di Rivolta del Re. Immagini diffuse sui social.