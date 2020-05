Adottiamo Otto, l'appello social per chi ha bisogno di un tetto

TERMOLI. Appello del cuore! Questo appello è un po' insolito. Lui è Otto, così lo abbiamo chiamato io e la mia amica Alessia Di Palma. Del suo passato non sappiamo molto, è anziano e molto stanco. Sono anni che gira in zona Stadio e parchetto di via san Marino, così ci raccontano i residenti della zona. Lui è molto buono, va d'accordo con cani e gatti, ma è molto schivo verso l'uomo, deduciamo sia stato maltrattato.

Per Otto cerchiamo una soluzione, dove lui possa vivere libero, ad esempio in campagna, (no appartamento,no catena) con persone che si prendano cura di lui, sempre con il nostro aiuto. Comincia ad accusare la vecchiaia, in quanto è un po' sordo e zoppica per le artrosi. Mi appello al vostro buon cuore e alla vostra EMPATIA verso gli animali.

Vi chiedo di condividere,in modo che possa arrivare al cuore della persona giusta, in modo che venga tolto dai rischi della strada, considerando la sua vecchiaia. Chiunque abbia conoscenze di amici, parenti che abbiano la situazione giusta per accogliere Otto, vi prego fateci sapere, diamo a questo nonnino la possibilità di vivere quel che gli resta, senza avere più paura.

CONDIVISIONI!!

Grazie da parte mia, di Alessia e Otto. Per ulteriori info.Sonia 3332094879 (anche fuori Termoli,pensiamo noi a trasferirlo).