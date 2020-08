Divieto di svolta in via Tevere, meglio la rotatoria dei jersey

TERMOLI. Un lettore di Termolionline, Vittorio, critica la scelta di imporre il divieto di svolta per via Tevere da viale Pertini.

«Questa mattina il Comune ha collocato gli spartitraffico in viale Sandro Pertini all'altezza dell'incrocio per via Tevere, per evitare la svolta a sinistra per chi procede nel senso di marcia andando verso San Giacomo.

Avete pensato quando riapriranno le scuole di via Biferno e via Po inserendo anche coloro che vanno a lavorare, che intasamento di traffico si creerà nella rotonda e tutte le strade limitrofe? Vi ricordo che è una strada e incrocio molto trafficata, perché da lì convoglio mezzi per tante altre destinazioni e per non parlare che dalla rotonda fino al centro commerciale Oasi, la strada è un rettilineo per gare da gran premio.

A mio avviso sarebbe più opportuno e logico installare una rotatoria, se vogliamo parlare di sicurezza stradale. Vi faccio presente che l'incrocio é abbastanza larga per poterla creare ed inoltre, ci sono anche attraversamenti pedonali. Si eviterebbe così, le grandi velocità dei mezzi, imbottigliamento di traffico e sicurezza nell'attraversamento pedonale. Pensateci su. Se i soldi comunali (i nostri) vengono a mancare, li potete recuperare in opere che non servono a niente, esempio: "Drive in" in Piazza del papa. La sicurezza al primo posto».