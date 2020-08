La situazione in via Nino Bixio Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. 28 agosto. La situazione in via Nino Bixio non migliora ma questa volta un punto a favore della società che si occupa della gestione rifiuti: la Rieco Sud. Dopo le precedenti segnalazioni essendo pieno centro e luogo di passaggio per i turisti lungo la scalinata che conduce in spiaggia la società lavora il doppio come richiesto.

Non si limita al rispetto del calendario che prevede la differenziata. Ha aumentato la raccolta. Lo scenario questa volta riguarda i cittadini privi di senso civico e strafottenza. Un camioncino che approfitta della tarda serata o all'alba per scaricare ogni sorta di rifiuti, cataste di scatoloni di cartoni - raccolti nella giornata di ieri - cataste di contenitori in polistirolo.

Si aggiungono anche i residenti che usano i bidoni raccolta in affido al condominio Santa Lucia civico 5.

In tale condomino le famiglie incluse i bagnanti, qualcuno già andato via, non superano i dieci.

Noi del condominio assistiamo giornalmente allo squallido atteggiamento di chi non rispetta regole e buon costume. La società ormai esanime fotografa e trasmette ai propri responsabili lo schifo che trova. Parliamo di gente che puntualmente chiama i Vigili urbani per far multare le auto in divieto! Già le auto.

Pare sia l'unica strada ad avere auto fuori parcheggio mentre nella centralissima via Sannitica a ridosso del comune lo scenario dei divieti è tollerato con auto parcheggiate in pieno circolo a senso unico, impedendo la regolare circolazione delle auto in transito. Credo sia il caso che qualcuno prenda in seria considerazione il da farsi per multare chi persevera in questi scempi. Abbiamo il dovere di rispettare le regole ed il diritto di farle rispettare per vivere in modo civile!

Rosaria Verini