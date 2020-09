TERMOLI. L’emergenza legata ai cinghiali non si placa: attraversano la strada in pieno giorno e di notte, rovistano tra i cassonetti, distruggono intere coltivazioni e si spingono fin sotto le abitazioni alla costante ricerca di cibo ed acqua. L’ultimo video, allegato all’articolo, è stato girato in pieno giorno nella zona periferica di Colle Macchiuzzo a Termoli.

Proprio qui, nel video, si possono notare due esemplari di ungulati che fanno capolino tra la folta vegetazione: dapprima uno, che guarda verso la telecamera, poi anche il secondo, impegnati ad annusare l’erba alla ricerca di qualcosa da mangiare. Operazione che dura pochissimi minuti, prima che i due cinghiali si diano alla macchia, tornando al punto dal quale erano usciti.

La segnalazione, condivisa su facebook dall’utente Fabio Scipioni che ha ripreso la scena mentre era intento a portare il suo cane a spasso, è l’ultima di una lunga serie e la terza in pochi giorni dopo quelle del 18 settembre (LEGGI) e del 13 settembre (LEGGI), a dimostrazione del fatto che, la popolazione di cinghiali, si sta spingendo sempre più verso i centri abitati alla ricerca di cibo che, oramai, scarseggia.

Le preoccupazioni, tra i residenti delle zone più visitate, crescono di ora in ora: al rischio, per gli automobilisti, di investire un cinghiale ed uscire fuori strada, si uniscono i timori per l’incolumità personale. «Posso uscire con il cane e trovarmi davanti un cinghiale che mi guarda? – il commento di Fabio – Come siamo ridotti. Qua la situazione è critica, che dobbiamo fare?».