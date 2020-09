SAN MARTINO IN PENSILIS. È una giovane mamma di San Martino in Pensilis quella che su facebook lancia un allarme su quella che è la situazione relativa ai tamponi da effettuare ai ragazzi e bambini per il rientro a scuola. "Volete sapere a cosa sto pensando?

Mio figlio si è ammalato più di una settimana fa una semplice febbre, la pediatra prenota subito il tampone nel frattempo lui guarisce ma io per sicurezza non mando mia figlia (la sorella) a scuola e aspetto con ansia che l'Asrem mi chiami per il tampone, aspetto ma niente, ieri decido di presentarmi personalmente lì... e cosa mi dicono?

Di andare al camper sotto una tenda e aspettare lì. Andiamo con mio figlio e non troviamo nessuno, aspettiamo più di mezz'ora, allora decidiamo di andare alla ricerca del personale, lo troviamo, chiediamo la motivazione di tutto questo tempo di attesa e ci rispondono che hanno i computer intasati per troppe prenotazioni... dopo aver insistito glielo hanno fatto ma devo aspettare ancora la risposta (forse mercoledì) vale a dire altri 2 giorni di attesa, ma ci rendiamo conto di cosa sta succedendo? Di come funziona la sanità nel Molise? Come la regione non si preoccupa al meglio di risolvere i problemi dei cittadini? Ora vi faccio vedere dove mio figlio doveva fare il tampone, cosa ne pensate?”

Ma la donna ha anche postato sulla sua pagina social alcune foto che mostrano il luogo dove all’ospedale di Termoli sono effettuati i tamponi. Raggiunta telefonicamente da una nostra giornalista ha ribadito: “Io non sto chiedendo aiuto ma voglio porre all’attenzione di tutti la problematica relativa alla procedura relativa ai risultati dei tamponi che, per quanto concerne i bambini e i ragazzi che vanno a scuola, è bene che venga effettuato in tempi rapidi affinché non si perdano troppi giorni di scuola”.

La donna ha continuato rimarcando l’importanza dell’igiene dei luoghi ove il tampone viene effettuato.

“Inoltre è bene che i nostri figli facciamo questo trattamento in un posto assolutamente diverso da quello che ho fotografato e dove mi sono rifiutata di far fargli fare il tampone. Dovrebbe essere un luogo dotato dei minimi standard di igiene. Dopo essermi opposta, hanno effettuato il tampone a mio figlio in un ufficio dell’ospedale di Termoli”.

Al momento è ancora in attesa del risultato dei tamponi che, se negativi, permetteranno ai suoi figli di rientrare a scuola.