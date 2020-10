«Liberate i pescatori italiani detenuti in Libia»

TERMOLI. I ragazzi degli Ultras Termoli hanno affisso uno striscione per manifestare solidarietà ai 18 pescatori siciliani che da diverse settimane sono proditoriamente tenuti in galera in Tunisia sollecitando, come stanno facendo in in tutta Italia, il Governo italiano per una risoluzione positiva del caso, lo striscione è stato affisso su una delle due gallerie, non a caso in viale Marinai d'italia.