Mamma al tempo del Covid, «Partoriamo i nostri bambini a Termoli, per il futuro dell'ospedale»

TERMOLI. Dopo gli auguri per il lieto evento di lunedì sera, arrivano anche i ringraziamenti dalla famiglia Marsilio-Palombino per la nascita di Fernando. «Un grazie infinite a tutto lo staff medico ed ostetrico dell'ospedale San Timoteo che si è alternato nei vari turni... partorire ai tempi del Covid non è bello credetemi... non poter gioire con tuo figlio, papà, zii e nonni al suo arrivo, è bruttissimo. lI papà che non ha potuto ancora stringerlo tra le sue braccia... ma le ostetriche ed i medici ci fanno sentire meno sole... Fernando nostro è il nostro secondo #L113 ...e oggi più che mai ribadisco da mamma... partoriamo i nostri bambini a Termoli.... per il futuro del nostro ospedale...

