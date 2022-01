Ucraina, Occhionero (Iv): “Italia sostenga Kiev”

ROMA. "L'Italia partecipa o ha partecipato al sostegno occidentale all'Ucraina?". Lo chiede Giuseppina Occhionero, capogruppo di Italia Viva in Commissione Difesa alla Camera, con un'interrogazione al ministro della Difesa. "Le notizie che arrivano dall'Ucraina, - aggiunge - preoccupano notevolmente il mondo occidentale e hanno mobilitato le diplomazie europee congiuntamente agli Stati Uniti. La situazione e' di assoluta urgenza e richiede risposte rapide e coordinate del nostro Paese, come membro dell'alleanza atlantica e dell'Unione Europea. In merito ad essa, esorto anche il Parlamento a scegliere un Presidente della Repubblica che sia fortemente ancorato ai valori dell'atlantismo e dell'europeismo, da sempre fondamentali per l'Italia e ancora di piu' in queste giornate cosi' delicate per l'Occidente tutto. Vorrei poi chiedere se esista una autonoma iniziativa diplomatica del nostro Governo in accordo con i partner europei e Nato e quali provvedimenti si stiano studiando, in caso di aggravamento della crisi, per garantire la sicurezza del nostro personale diplomatico e consolare ed eventualmente procedere all'evacuazione delle sedi. (FONTE: ANSA)