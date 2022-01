Cari fratelli milanisti

TERMOLI. Non ha mai nascosto la sua fede rossonera, anche in tempi magri, dopo le grandi abbuffate con scudetti e Champion's.

L'ex amministratore comunale Giuseppe Spezzano (detto Toni) ha condiviso sui social un pensiero sulla compagine milanista, estratto da uno dei siti cittadini che trattano della società ora in mano a Elliott.

«Cosi fate pace con voi stessi e il vostro cervello, cari fratelli milanisti! Perché noi no?

La notizia di Vlahovic prossimo al passaggio alla Juventus, oltre a dare una grande scossa al nostro calcio, mette malumore nei tifosi avversari.

Nei tifosi del Milan in modo particolare, che avrebbero bisogno come l'aria di un centravanti che faccia sognare.

Ma quindi, perchè loro si e noi no?

Non vuole essere un post aziendalista, descriviamo la semplice realtà dei fatti, nuda e cruda.

Elliott non ha mai acquistato il Milan. Nel 2018 il fondo Americano ha rilevato la società a fronte di un prestito di 303 milioni non restituito dal "pittoresco" Yonghong Li.

Elliott in sostanza ha "pignorato il Milan". Già questo fa capire come l'attuale proprietà non abbia scelto di investire nel Milan mossa da trasporto e passione. La situazione economico-sportiva in cui versava il Milan all'avvento di Elliott era drammatica. Buchi di bilancio come voragini, debiti (che Elliott ha subito estinto) assett praticamente inesistenti e una gestione scriteriata delle spese e del monte stipendi.

Elliott a quel punto ha iniziato a fare quello che fa un fondo speculativo. Ristrutturazione finanziaria atta a sistemare i conti del club, valorizzazione dei (pochissimi) assett, per poi arrivare un bel giorno a vendere il club ricavando piu' soldi di quelli spesi. Nè più ne meno.

Il Milan in questi ultimi anni, con una pandemia di mezzo, ha più che dimezzato le perdite, non ha debiti presso terzi, non ha emesso bond, non ha pendenze nei confronti di nessuno.

"Ok, ma noi siamo tifosi, non commercialisti".

Verissimo, ma è inutile prendersela con l'attuale proprietà, che tra l'altro tramite una gestione sportiva illuminata ha portato il milan dalla melma al secondo posto in classifica. Elliott semplicemente sta rimediando ai disastri precedenti, e lo sta facendo perchè questo era il piano fin dall'inizio. Non è una sorpresa.

"Elliott non ha investito niente nella parte sportiva".

Questo non è corretto. Innanzitutto ogni anno ripiana la perdita di bilancio, che grazie a una buona gestione sta diminuendo. Ha creato valore ( anche perché se no sempre o primi o secondi negli ultimi 2 anni non ci rimani solo con i conti a posto) investendo cifre non enormi, ma prendendo giocatori che possono diventare enormi. Non dobbiamo dimenticarci Piatek e Paquetà 70 mln in 2. Tonali 17. Theo 20. Leao 30. Tomori 28. Maignan 13.

I soldi sono stati investiti e non solo in campo, ma anche dietro la scrivania, riportando a Milanello Paolo Maldini, un top manager come Gazidis (che non lavorano esattamente a gratis) e un dirigente competente come Ricky Massara...oltre ad una parte scouting importante con Moncada e altri.

"Quindi siamo condannati a vedere gli altri fare grandi colpi mentre noi siamo qui col cerino in mano?" Per ora si, nel senso che non andremo mai sul giocatore in vetrina da 70 mln...ma questo non esclude che arriveranno dei giocatori in procinto di diventare grandi, come già successo ad esempio con Tomori, Leao, Theo e Tonali.

Elliott continuerà nel suo progetto, che passa inevitabilmente dal nuovo stadio. Quando ci sarà il nuovo stadio il Milan avrà un assett fondamentale, che farà aumentare moltissimo il valore del club e il fatturato (la Juve che sta prendendo Vlahovic fattura 400 milioni di euro contro i nostri 230). A quel punto Elliott saluterà, passerà la mano e lascerà un club preso come un cumulo di macerie con i conti in regola, senza debiti e con tanto "valore" mobile e immobile. A quel punto potremo tornare a sognare.

Ma quando scegliamo il bersaglio contro cui scagliarci ricordiamo di prendere bene la mira, perchè è molto facile sbagliare».