Esche velenose in via Udine

TERMOLI. Gruppo Facebook Afdm, l'utente Ahmed Ikramellah lancia questa denuncia social:

«Termoli,via Udine! Attenti alle esche lasciate in giro per avvelenare i nostri amici a quattro zampe... tenete al guinzaglio i vostri amici e fate più attenzione a cosa mangiano per terra!»

Galleria fotografica