Omaggio a Carlo Cappella

TERMOLI. Omaggio a Carlo Cappella a 13 anni dalla scomparsa da parte di Stefano Leone.

«Egli rappresenta l'autorevolezza e la tenacia di una nuova indagine storiografica che possiamo definire Rinascita della percezione e della consapevolezza dei valori della Identità culturale e della Memoria di un popolo. Se si accetta il principio che le idee e il dovere della conoscenza diano frutti a valenza universale, allora possiamo cogliere il significato dell'opera di Carlo.

La sua vita di storico, pittore e poeta è la dimensione corale per eccellenza, dove ciascuno di noi ha il suo momento di commozione e di gloria perché ritrova sé stesso.

Tra i grandi poeti dialettali molisani del novecento, insieme ai termolesi Giuseppe Perrotta, Raffaello D'Andrea, Tobia De Gregorio, Nicola Di Pardo. Carlo è assoluto punto di riferimento italiano per aver concepito e messo a fuoco un sicuro metodo di ricerca dei luoghi e delle persone finalizzato alla codificazione educativa e culturale per le future generazioni. Un Gigante del sapere e un Apostolo della cultura. E noi li, grazie a lui, non più ospiti ma protagonisti della nostra terra e del nostro mare, della nostra Storia. Grazie Carlo. Termoli 23 Giugno 1926, 31 marzo 2009».

Foto 1998, Stefano e Carlo, evento poesia dialettale.