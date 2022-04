Ancora tre giorni per partecipare al Premio Borghi in fiaba

TERMOLI. Racconti, fiabe, poesie in italiano o in vernacolo e disegni per ricordare le verità antiche e incorruttibili che stanno dentro le mura di un borgo.

Anticamente si narravano attorno al fuoco, nelle sere d'inverno, sull'aia in campagna, o nei vicoli d'estate, dai maestri che erano stati alla scuola della vita, i nonni. Nei racconti si condensava l'ethos del popolo, un patrimonio di saggezza proveniente da una vita carica di affetti, nonostante le difficoltà. Quando il racconto diventa fiaba acquista un'aura surreale ma non per questo è meno incisivo sulla realtà, dove la lotta tra le forze del bene e quelle del male dice che, in ultimo, il male non prevarrà. Oggi ne abbiamo più che mai bisogno. Per informazioni 328.3413883.

