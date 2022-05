Nei dintorni di via Giappone

TERMOLI. Dal profilo social di David Battista: «Qualcuno sa di che serpente si tratta? Vicino ad una strada in via Giappone a Termoli. Ci ha pensato Nicola Norante a chiarire per bene».

Dal commento di Norante: "Per la gioia e tranquillità di tutti affermo che non si tratta di Cervone (Elaphe quatuorlieata) e neppure un giovane di questa specie, perché avrebbe quattro linee parallele più scure, due ogni lato. Si tratta di Saettone occhirossi (Zametis lineatus), endemico dell'Italia meridionale e assente al Centro, quindi mancante in Molise e Abruzzo. Interessante avvistamento che entrerà nell'archivio erpetologico nazionale".

